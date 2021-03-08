Смерть після вакцинації: у Південній Кореї опублікували результати розслідування

У Південній Кореї не встановили зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca і смертю щеплених осіб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на роботу вчених, які вивчили вісім летальних випадків після вакцинації. Дослідження показало, що не знайшлося доказів того, що щеплення зіграли якусь роль у смерті хворих.

"Ми попередньо дійшли висновку, що важко встановити будь-який зв'язок між побічними реакціями після вакцинації і смертю", – повідомив глава Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань Чон Ин-Кен.

Зазначимо, що в країні вже вакцинували майже 317 тисяч осіб. Першими щеплення отримали постояльці та працівники будинків для людей похилого віку та інших осіб із груп ризику.

Нагадаємо, що Південна Корея ввела жорсткий локдаун через рекордну смертності від COVID-19. Також у країні почали безкоштовно тестувати на коронавірус кішок і собак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австрія призупинила вакцинацію від коронавірусу однією партією препарату AstraZeneca у зв'язку з розслідуванням смерті людини.

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