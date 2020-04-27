Смартфони під час пандемії коронавірусу несуть небезпеку: фахівець назвав причину

Використання смартфона під час пандемії коронавірусу небезпечне тим, що постійно перебуваючи в руках людини, він збирає на собі бактеріальне і потенційно інфекційне середовище.

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Про це пише "Прайм" з посиланням на завідувача лабораторії штучного інтелекту, нейротехнологій і бізнес-аналітики Російського економічного університету ім. Плеханова Тимура Садикова.

До того ж, користувачі постійно прикладають телефон до обличчя і вуха. Тому гаджети необхідно періодично дезінфікувати, нагадав він.

Як убезпечити свій гаджет від коронавірусу pixabay.com

Також, за словами експерта, безконтрольне використання техніки призводить до проблем із зором і поставою.

Крім того, є ймовірність виникнення психологічної залежності від гаджетів, яка може особливо посилитися в умовах самоізоляції.

"Людина не повинна ставати рабом електроніки, яка його оточує", – завершив Садиков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через поширення коронавірусу COVID-19 запустили Telegram-бот для контролю жителів, які знаходяться на самоізоляції.

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