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/ Пульмонологія

Смартфони під час пандемії коронавірусу несуть небезпеку: фахівець назвав причину

1.7т
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Використання смартфона під час пандемії коронавірусу небезпечне тим, що постійно перебуваючи в руках людини, він збирає на собі бактеріальне і потенційно інфекційне середовище.

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Про це пише "Прайм" з посиланням на завідувача лабораторії штучного інтелекту, нейротехнологій і бізнес-аналітики Російського економічного університету ім. Плеханова Тимура Садикова.

До того ж, користувачі постійно прикладають телефон до обличчя і вуха. Тому гаджети необхідно періодично дезінфікувати, нагадав він.

Як убезпечити свій гаджет від коронавірусу

Як убезпечити свій гаджет від коронавірусу

pixabay.com

Також, за словами експерта, безконтрольне використання техніки призводить до проблем із зором і поставою.

Крім того, є ймовірність виникнення психологічної залежності від гаджетів, яка може особливо посилитися в умовах самоізоляції.

"Людина не повинна ставати рабом електроніки, яка його оточує", – завершив Садиков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через поширення коронавірусу COVID-19 запустили Telegram-бот для контролю жителів, які знаходяться на самоізоляції.

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Тема
Коронавірус
Теги
мобільний телефон вірус
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