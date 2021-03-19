Скільки українців захворіли на COVID-19 повторно: лікар вивів формулу

В Україні немає масових випадків повторного зараження коронавірусом – відсоток таких становить 0,109. Більшість же перехворілих українців є захищеними перед вірусом завдяки антитілам.
Про це заявив відомий інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. На своїй сторінці у Facebook він дав відповіді щодо того, хто хворіє на COVID-19 вдруге і чи варто цього лякатися, а також пояснив можливу причину нинішнього спалаху.
"Проста математична задачка. Беремо всіх перехворілих – тільки офіційні дані, адже розуміємо, що реальні цифри набагато більші, але… Це 1 млн 244 тис. 190 людей (на 18 березня вже 1 248 782. – Ред.). Беремо кількість офіційно підтверджених повторних випадків – 1362. Відсоток порахувати може і шестикласник. Виходить, немає ніякого масового зараження по другому колу. Отже, фактично більшість перехворілих є нині захищеними. Т-клітини та антитіла на місці й виконують свою функцію. Тоді нащо лякати", – наголосив медик.
За його словами, нині в Україні дійсно напружена ситуація і значний спалах захворюваності на коронавірус. Проте, висловив переконання лікар, це однозначно інфікуються ті, хто не хворів раніше.
"Будь-які твердження щодо масових повторних заражень не мають під собою ні наукового, ні фактичного підґрунтя", – додав Дубровський.
На його думку, відповісти на запитання, чому зараз відбувається спалах COVID-19, складно. Водночас він назвав декілька версій, наприклад:
сезонність – відсутність морозу, сприятливий кліматичний фон для розповсюдження вірусу, зимовий авітаміноз та природнє послаблення імунітету;
новий штам на території України.
"Перша версія має певну рацію, але багато чого не сходиться. Ще не було значного потепління, дощів. Зараження переважно відбувається в закритих приміщеннях за близького контакту. Не буває такого масового різкого зниження імунітету… Друга версія трохи більше схожа на правду. Спалах, як і рік тому, розпочався на прикордонних територіях (Закарпаття, Івано-Франківська обл.). Щось дуже нав’язується думка про кордон… Точніше, його перетин іноземцями чи нашими громадянами з порушенням обсервації", – припустив лікар Дубровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з’ясували, що люди, які перехворіли на COVID-19, захищені від повторного зараження щонайменше протягом шести місяців. Однак старші від 65 років більше схильні до повторного інфікування.
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