Скільки людей насправді померло від COVID-19: приголомшливі результати дослідження
Реальна кількість смертей від коронавірусу (COVID-19) у світі може бути принаймні на 130 тисяч більшою, ніж говорить офіційна статистика.
Про це свідчать результати дослідження BBC. Офіційно з початку пандемії через COVID-19 померло 440 тисяч людей в усьому світі. Як зазначає видання, огляд попередніх даних про смертність у 27 країнах показує, що в багатьох із них за час пандемії померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки – навіть з урахуванням померлих від COVID-19.
Це так звані "надлишкові смерті" – ті, що перевищують середні показники попередніх років. Вони показують, що реальні наслідки пандемії серйозніші, ніж ідеться в офіційній статистиці урядів. Щоб виміряти надлишкову смертність, видання використало дані про кількість померлих з будь-яких причин. Така інформація публікується управліннями запису актів громадянського стану, міністерствами охорони здоров'я або статистичними агентствами.
Видання уточнило, що частково "надлишкову смертність" можна пояснити недостатньо точним підрахунком статистики коронавірусу, частково – впливом пандемії на перевантаженість національних систем охорони здоров'я та іншими факторами.
Точність даних про коронавірус залежить від того, скільки тестів робить влада і чи внесено в офіційну статистику дані про смерті за межами лікарень.
Голова статистичного відділу ВВС Роберт Кафф зазначив, що інформація є попередньою: точної "турнірної таблиці", яка показувала б найбільші втрати, немає. Водночас можливо порівнювати дані з різних країн за час першої хвилі пандемії і зробити певні висновки.
"Більш стабільною є ситуація в країнах, де кількість померлих сягнула піку й тепер повернулася до нормальних або близьких до них показників. Серед них Британія, Іспанія, Італія та Бельгія, смертність в яких зросла на 30%. Це сильно відрізняється від ситуації в Японії, Німеччині та низці інших країн, де смертність за тиждень відхилялася не більш як на 5% від норми", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії.