Скільки людей насправді померло від COVID-19: з'явилися приголомшливі результати дослідження

Реальна кількість смертей від коронавірусу (COVID-19) у світі може бути принаймні на 130 тисяч більшою, ніж говорить офіційна статистика.

Про це свідчать результати дослідження BBC. Офіційно з початку пандемії через COVID-19 померло 440 тисяч людей в усьому світі. Як зазначає видання, огляд попередніх даних про смертність у 27 країнах показує, що в багатьох із них за час пандемії померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки – навіть з урахуванням померлих від COVID-19.

Це так звані "надлишкові смерті" – ті, що перевищують середні показники попередніх років. Вони показують, що реальні наслідки пандемії серйозніші, ніж ідеться в офіційній статистиці урядів. Щоб виміряти надлишкову смертність, видання використало дані про кількість померлих з будь-яких причин. Така інформація публікується управліннями запису актів громадянського стану, міністерствами охорони здоров'я або статистичними агентствами.

Видання уточнило, що частково "надлишкову смертність" можна пояснити недостатньо точним підрахунком статистики коронавірусу, частково – впливом пандемії на перевантаженість національних систем охорони здоров'я та іншими факторами.

Точність даних про коронавірус залежить від того, скільки тестів робить влада і чи внесено в офіційну статистику дані про смерті за межами лікарень.

Статистика смертності від коронавірусу bbc.com

Статистика смертності від коронавірусу bbc.com

Статистика смертності від коронавірусу bbc.com

Статистика смертності від коронавірусу bbc.com

Статистика смертності від коронавірусу bbc.com

Голова статистичного відділу ВВС Роберт Кафф зазначив, що інформація є попередньою: точної "турнірної таблиці", яка показувала б найбільші втрати, немає. Водночас можливо порівнювати дані з різних країн за час першої хвилі пандемії і зробити певні висновки.

"Більш стабільною є ситуація в країнах, де кількість померлих сягнула піку й тепер повернулася до нормальних або близьких до них показників. Серед них Британія, Іспанія, Італія та Бельгія, смертність в яких зросла на 30%. Це сильно відрізняється від ситуації в Японії, Німеччині та низці інших країн, де смертність за тиждень відхилялася не більш як на 5% від норми", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

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