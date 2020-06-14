Скільки часу легені відновлюються після коронавірусу: лікар дав відповідь

Відновлення легень людини, яка перехворіла на коронавірус (COVID-19), займає дуже тривалий період.

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Як повідомив в ефірі однієї з радіостанцій професор РНІМУ імені Пирогова, пульмонолог Олександр Карабиненко, після перенесеної хвороби в легенях утворюються фіброзні зміни.

Лікар розповів про відновлення легень після коронавірусу

"У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення", – зазначив він.

За словами лікаря, легеневі тканини зможуть самі відновитися згодом, проте терміни залежатимуть від індивідуальних особливостей організму кожної людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для лікування легень після наслідків коронавірусу можна застосовувати стовбурові клітини, які будуть керувати діяльністю імунної системи.