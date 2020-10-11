Ситуація з COVID-19 в Україні стала безконтрольною, – лікар

В Україні ситуація із поширенням і водночас стримуванням коронавірусної хвороби вийшла з-під контролю, і назад повернути її, ймовірно, вже не вдасться.

Таким припущенням у коментарі ТСН поділився лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський. За його словами, не допоможе тут навіть локдаун.

"Ситуація з коронавірусом розвивається за якимось своїм, ніким і нічим не контрольованим сценарієм. На мою думку, вона вийшла з-під контролю. Жорсткий карантин, про який говорять, зробить ще гірше", – заявив медик.

Лікар Сільковський вважає, що в Україні ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю

Він зазначив, що далі кількість хворих на COVID-19 українців зростатиме, поки не перехворіє критична маса людей. Лікар переконаний, що не є катастрофою, водночас будь-який "контрольований процес кращий за неконтрольований".

Крім цього, Сільковський підкреслив, що восени хворіти на коронавірус значно важче, аніж літом.

"Я від самого початку говорив, що якщо би вибрати тактику м'яких обмежень, то це потрібно було робити від початку. Тоді б критична маса хворих перехворіла в теплу пору року і ми мали б трохи кращі результати в кінці. А тепер результати будуть гіршими. Бо хворіти, коли холодно, сиро і нашаровуються інші хвороби, – завжди гірше, ніж літом", – пояснив медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок 11 жовтня в Україні офіційно підтверджено 261 304 випадки коронавірусної інфекції. З них 4768 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 4972 особи, а 113 507 пацієнтів повністю побороли хворобу.

ЗМІ заявили, що пандемія COVID-19 в Україні загрожує обернутися колапсом медичної системи. Владу закликали вжити кроків щодо стримування поширення коронавірусу.

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