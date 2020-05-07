Симптоми СOVID-19: як розпізнати коронавірус і коли слід звертатися до лікаря

Аліна Мельник Пульмонологія 09:00, 7.05.2020 Оновлено: 12:01, 7.05.2020

Коронавірус уразив уже понад 3,7 мільйона людей у всьому світі, в Україні кількість хворих також продовжує стабільно зростати: щодня фіксується від 400 до 500 нових випадків COVID-19.

Так, симптоми коронавірусу можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження. Детальніше про ознаки інфікування COVID-19 та про те, коли слід звертатися до лікаря, розповідає OBOZREVATEL.

Головні симптоми коронавірусу:

  • підвищення температури тіла (вище ніж 38 градусів);

  • сухий кашель;

  • ускладнене дихання;

  • втомлюваність.

Зазвичай прояви виникають за 2-14 днів після інфікування. Залежно від форми перебігу хвороби, виділяють різні симптоми.

Симптоми коронавірусу залежать від форми захворювання
Pixabay

Легка форма COVID-19

В разі легкої форми COVID-19 спостерігаються такі симптоми:

  • невелике підвищення температури (до 38 градусів);

  • легкий кашель;

  • біль у горлі;

  • закладеність носа;

  • головний біль;

  • біль у м'язах;

  • нудота;

  • діарея.

Під час легкої форми COVID-19 симптоми схожі на ознаки ГРВІ.

Середня форма COVID-19

Середня форма захворювання на коронавірус характеризується пневмонією легкого ступеня, у пацієнта спостерігаються кашель та ускладнене дихання.

Важка форма COVID-19

В разі важкої форми коронавірусної пневмонії у людини проявляються такі симптоми:

  • висока температура тіла;

  • задишка або біль/відчуття закладеності в грудях;

  • дихальна недостатність;

  • слабкість;

  • втрата свідомості;

  • судоми.

У разі перелічених вище симптомів слід звернутися до сімейного лікаря або на гарячу лінію МОЗ. Якщо у вас висока температура, телефонуйте 103.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які вакцини від коронавірусу проходять випробування в різних країнах світу.

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