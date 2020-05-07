Симптоми СOVID-19: як розпізнати коронавірус і коли слід звертатися до лікаря

Коронавірус уразив уже понад 3,7 мільйона людей у всьому світі, в Україні кількість хворих також продовжує стабільно зростати: щодня фіксується від 400 до 500 нових випадків COVID-19.
Так, симптоми коронавірусу можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження. Детальніше про ознаки інфікування COVID-19 та про те, коли слід звертатися до лікаря, розповідає OBOZREVATEL.
Головні симптоми коронавірусу:
підвищення температури тіла (вище ніж 38 градусів);
сухий кашель;
ускладнене дихання;
втомлюваність.
Зазвичай прояви виникають за 2-14 днів після інфікування. Залежно від форми перебігу хвороби, виділяють різні симптоми.
Симптоми коронавірусу залежать від форми захворювання
Pixabay
Легка форма COVID-19
В разі легкої форми COVID-19 спостерігаються такі симптоми:
невелике підвищення температури (до 38 градусів);
легкий кашель;
біль у горлі;
закладеність носа;
головний біль;
біль у м'язах;
нудота;
діарея.
Під час легкої форми COVID-19 симптоми схожі на ознаки ГРВІ.
Середня форма COVID-19
Середня форма захворювання на коронавірус характеризується пневмонією легкого ступеня, у пацієнта спостерігаються кашель та ускладнене дихання.
Важка форма COVID-19
В разі важкої форми коронавірусної пневмонії у людини проявляються такі симптоми:
висока температура тіла;
задишка або біль/відчуття закладеності в грудях;
дихальна недостатність;
слабкість;
втрата свідомості;
судоми.
У разі перелічених вище симптомів слід звернутися до сімейного лікаря або на гарячу лінію МОЗ. Якщо у вас висока температура, телефонуйте 103.
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