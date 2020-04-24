У США розширили список симптомів коронавірусу

Дарина Дурова Пульмонологія 00:38, 25.04.2020 Оновлено: 08:52, 25.04.2020

Американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху та запалене горло.

Зазначається, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Також у документі йдеться, що деякі симптоми вимагають невідкладної медичної допомоги, з них:

  • утруднене дихання;

  • біль у грудях;

  • сплутаність свідомості;

  • ціаноз.

Симптоми коронавірусу розширили
Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Шукали вертольотами: на Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку

На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: до пошуків залучили Нацгвардію і вертольоти

Зробили их разом: Кабмин запретил украинцам выезжать за границу на работу

Зеленський в колонці для El Pais заявив про ризики "занурення України в злидні"

Іпотека під 10% і дешеві кредити бізнесу: що наобіцяв Зеленський у новому зверненні