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/ Пульмонологія

У США розширили список симптомів коронавірусу

102.7т
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Американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.

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Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху та запалене горло.

Зазначається, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Також у документі йдеться, що деякі симптоми вимагають невідкладної медичної допомоги, з них:

  • утруднене дихання;

  • біль у грудях;

  • сплутаність свідомості;

  • ціаноз.

Симптоми коронавірусу розширили

Симптоми коронавірусу розширили

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція вірус хвороба
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lazar galka
lazar galka
светлый град в полной жопе, но акраинцы талдычат о России
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0
1
Chalova Natalja
Chalova Natalja
Да... А еще: понос, цирроз, дрыстуха, золотуха и опускание левого яйца (у мужчин)
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Ирина Фил
Ирина Фил
Chalova Natalja, дура!!!
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2
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Гуд Робин
Гуд Робин
Тут и обезьян не нужно. .люди уже давно вместо них.
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    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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