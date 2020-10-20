Питання: зникнення почуття смаку та нюху - це найхарактерніший симптом коронавируса. А зрозуміло вже, чому пропадає нюх? І найголовніше - як повернути відчуття?

Саме цей симптом є найбільш характерним для COVID-19, тому було проведено безліч досліджень. І виявилося, що вірус, умовно кажучи, вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак і запах. Але не самі нейрони, а особливі клітини, які підтримують їх існування. Запалюються ці помічники нейронів, а в них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває дорогу вірусу.

Зникнення нюху, а часто і смаку дуже характерно — причому за відсутності нежитю — саме для коронавірусу. При грипі теж часто зникає нюх, але це трапляється з інших причин — ніс закладений, купа шмарклів, набряк слизової та набряк клітин, чутливих до запахів. А при коронавірусі нежитю на копійку, а нюху немає.

Тому саме цей симптом може вважатися діагностичним, тобто тест "Чим це пахне?" набагато точніший, ніж будь-яка термометрія. Наприклад, якщо ви вчитель у школі або відповідаєте за проведення термометрії та допуск до роботи на своєму підприємстві, то потріть ганчірочку часником і запитуйте щоранку всіх, у кого підвищена температура, чим вона пахне. Якщо розрізняє запах, то слава богу, банальне ГРВІ, пішли вчитися або працювати, якщо ні — відправляємо додому.

Але головне у всьому цьому є досить оптимістичним — при коронавірусі незворотного ураження нейронів, чутливих до запахів і смаку, не відбувається. Рано чи пізно все відновиться. Найчастіше для відновлення функції нюху треба до трьох тижнів, іноді — до трьох місяців. І з максимально можливою вірогідністю все відновиться без наслідків.

На жаль, вплинути на цей процес людина не може. Так що ніякі примочки, таблетки, трави та інше нюх вам швидше не повернуть.