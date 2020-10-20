Питання: зникнення почуття смаку та нюху - це найхарактерніший симптом коронавируса. А зрозуміло вже, чому пропадає нюх? І найголовніше - як повернути відчуття?

Саме цей симптом є найбільш характерним для COVID-19, тому було проведено безліч досліджень. І виявилося, що вірус, умовно кажучи, вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак і запах. Але не самі нейрони, а особливі клітини, які підтримують їх існування. Запалюються ці помічники нейронів, а в них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває дорогу вірусу.

Зникнення нюху, а часто і смаку дуже характерно — причому за відсутності нежитю — саме для коронавірусу. При грипі теж часто зникає нюх, але це трапляється з інших причин — ніс закладений, купа шмарклів, набряк слизової та набряк клітин, чутливих до запахів. А при коронавірусі нежитю на копійку, а нюху немає.

Тому саме цей симптом може вважатися діагностичним, тобто тест "Чим це пахне?" набагато точніший, ніж будь-яка термометрія. Наприклад, якщо ви вчитель у школі або відповідаєте за проведення термометрії та допуск до роботи на своєму підприємстві, то потріть ганчірочку часником і запитуйте щоранку всіх, у кого підвищена температура, чим вона пахне. Якщо розрізняє запах, то слава богу, банальне ГРВІ, пішли вчитися або працювати, якщо ні — відправляємо додому.

Але головне у всьому цьому є досить оптимістичним — при коронавірусі незворотного ураження нейронів, чутливих до запахів і смаку, не відбувається. Рано чи пізно все відновиться. Найчастіше для відновлення функції нюху треба до трьох тижнів, іноді — до трьох місяців. І з максимально можливою вірогідністю все відновиться без наслідків.

На жаль, вплинути на цей процес людина не може. Так що ніякі примочки, таблетки, трави та інше нюх вам швидше не повернуть.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!