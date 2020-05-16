Сигнал для батьків! Стало відомо про приховану ознаку коронавірусу у маленьких дітей

Симптомом коронавірусу COVID-19 у дітей може бути біль у зубах.

Як пише Московский комсомолец, такий симптом був у трирічної дитини в Москві, яка в результаті померла від коронавірусу.

Хлопчик був госпіталізований у супроводі бабусі 12 травня. Спочатку у нього боліли зуби. Лікарі поставили діагноз "періостит" (запалення щелепи).

Спочатку у дитини боліли зуби Ілюстрація

Через кілька днів стан дитини різко погіршився, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

У ніч на 16 травня хлопчик помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня у Києві було виявлено новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа.