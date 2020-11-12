Схвалено ще один препарат для лікування COVID-19: що про нього відомо

Американський регулюючий орган дозволив використовувати моноклональні антитіла для лікування коронавірусної інфекції.

Ця інформація з'явилася на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 9 листопада 2020 року.

Препарат під назвою Бамланівамаб (LY-CoV555) розроблений американською фармакологічною компанією Eli Lilly & Company.

Згідно з результатами клінічного дослідження другої фази, нейтралізуюче антитіло LY-CoV555 можна використовувати для терапії пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19. Вікові та вагові обмеження для Бамланівімабу: від 12 років і не менше 40 кілограмів. Препарат вводиться внутрішньовенно один раз у дозі 700 мг.

Лікарський засіб рекомендовано у випадках, коли є ризик важкого перебігу хвороби або госпіталізації, наприклад, в анамнезі є супутні захворювання, такі як:

ожиріння (ІМТ більше 35);

цукровий діабет;

серцево-судинні захворювання;

імуносупресивні захворювання;

вік пацієнта 65років і старше.

Незважаючи на те, що ефективність і безпека даного засобу ще оцінюється, проведені випробування свідчать про зниження числа госпіталізованих хворих в порівнянні з групою плацебо.

Бамланівімаб схвалений для лікування COVID-19

Протипоказанням до використання Бамланівімабу є госпіталізація з коронавірусом і потреба в кисневому лікуванні, оскільки моноклональні антитіла можуть погіршувати клінічний прогноз і результат терапії.

Дія моноклонального антитіла LY-CoV555 або Бамланівімабу направлена проти спайкового білка SARS-CoV-2. Препарат зв'язується з рецептор-зв'язуючим доменом спайкового білка (S-білка), тим самим не даючи вірусу связиватися з мембранним білком АСЕ2. Через контакт з останніми вірус і проникає в людські клітини. В результаті такої "конкуренції" за вірусний домен блокується реплікація коронавірусу.

MedOboz раніше писав про використання моноклональних антитіл в онкології. Ці білки здатні викликати в організмі прицільну реакцію на певний антиген, в даному випадку, на пухлинні клітини. Імунопрепарати застосовуються для лікування меланоми, раку молочної залози, раку нирок, легень, простати. З їх допомогою вдається збільшити виживаність хворих.