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/ Пульмонологія

Схвалено ще один препарат для лікування COVID-19: що про нього відомо

  • Лікувати COVID-19 тепер можна за допомогою моноклональних антитіл

  • Цей метод схвалив регулюючий орган США

  • Препарат Бамланівімаб блокує коронавірус в організмі, він рекомендований при легкому і середньому перебігу інфекції

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Американський регулюючий орган дозволив використовувати моноклональні антитіла для лікування коронавірусної інфекції.

Ця інформація з'явилася на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 9 листопада 2020 року.

Препарат під назвою Бамланівамаб (LY-CoV555) розроблений американською фармакологічною компанією Eli Lilly & Company.

Згідно з результатами клінічного дослідження другої фази, нейтралізуюче антитіло LY-CoV555 можна використовувати для терапії пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19. Вікові та вагові обмеження для Бамланівімабу: від 12 років і не менше 40 кілограмів. Препарат вводиться внутрішньовенно один раз у дозі 700 мг.

Лікарський засіб рекомендовано у випадках, коли є ризик важкого перебігу хвороби або госпіталізації, наприклад, в анамнезі є супутні захворювання, такі як:

  • ожиріння (ІМТ більше 35);

  • цукровий діабет;

  • серцево-судинні захворювання;

  • імуносупресивні захворювання;

  • вік пацієнта 65років і старше.

Незважаючи на те, що ефективність і безпека даного засобу ще оцінюється, проведені випробування свідчать про зниження числа госпіталізованих хворих в порівнянні з групою плацебо.

Бамланівімаб схвалений для лікування COVID-19
Бамланівімаб схвалений для лікування COVID-19

Протипоказанням до використання Бамланівімабу є госпіталізація з коронавірусом і потреба в кисневому лікуванні, оскільки моноклональні антитіла можуть погіршувати клінічний прогноз і результат терапії.

Дія моноклонального антитіла LY-CoV555 або Бамланівімабу направлена проти спайкового білка SARS-CoV-2. Препарат зв'язується з рецептор-зв'язуючим доменом спайкового білка (S-білка), тим самим не даючи вірусу связиватися з мембранним білком АСЕ2. Через контакт з останніми вірус і проникає в людські клітини. В результаті такої "конкуренції" за вірусний домен блокується реплікація коронавірусу.

MedOboz раніше писав про використання моноклональних антитіл в онкології. Ці білки здатні викликати в організмі прицільну реакцію на певний антиген, в даному випадку, на пухлинні клітини. Імунопрепарати застосовуються для лікування меланоми, раку молочної залози, раку нирок, легень, простати. З їх допомогою вдається збільшити виживаність хворих.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
ліки
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