Що трапиться, якщо вакцину проти коронавірусу ніколи не винайдуть: вчені дали відповідь

Вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути ніколи не винайдена.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише CNN, замість того щоб знищити коронавірус, суспільства можуть навчитися жити з ним.

"Тестування і фізичне відстеження стануть частиною нашого життя в короткостроковій перспективі, але в багатьох країнах різке введення режиму самоізоляції може статися в будь-який час. Лікування може бути розроблено, але спалаху захворювання можуть відбуватися щорічно, і кількість загиблих в світі буде продовжувати рости", – йдеться в публікації.

Вакцина від COVID-19 може бути ніколи не винайдена

Як зазначив автор, у 1984 році міністр охорони здоров'я США Маргарет Геклер заявила на прес-конференції у Вашингтоні, що вчені успішно визначили вірус, який згодом став відомий як ВІЛ, і передбачила, що профілактична вакцина буде готова для тестування через два роки. Майже після чотирьох десятиліть і 32 мільйонів смертей світ все ще чекає вакцину проти ВІЛ.

Більшість експертів, як і раніше впевнені, що вакцина від COVID-19 буде в кінцевому підсумку розроблена; почасти тому, що на відміну від попередніх захворювань, таких як ВІЛ та малярія, коронавірус не мутує швидко.

"Ми ніколи не винаходили вакцину протягом року до 18 місяців. Це не означає, що це неможливо, але це буде досить героїчним досягненням. Нам потрібен план А і план Б", – заявив декан Національної школи тропічної медицини в Медичному коледжі Бейлора в Х'юстоні доктор Пітер Хотез.

Ряд препаратів тестуються по COVID-19, оскільки вчені полюють за "планом B" паралельно з тривалими випробуваннями вакцин, але всі ці випробування знаходяться на дуже ранніх стадіях. Вчені вивчають експериментальний препарат проти Еболи "Ремдесівір", в той же час вивчаються методи лікування плазмою крові.

Наслідки успішного лікування будуть відчуватися широко; якщо ліки зможуть скоротити середній час, який проводить пацієнт у відділенні інтенсивної терапії, навіть на кілька днів, це звільнить лікарняний потенціал і, отже, може значно підвищити готовність урядів відкрити країни.

Але якщо вакцину не зможуть винайти, то життя не залишиться таким, як було раніше. Швидше за все, обмеження відновляться взимку, і Хотез припустив, що піки COVID-19 можуть відбуватися кожну зиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні для лікування коронавірусу використовують ряд препаратів, які в світі показали позитивний ефект.