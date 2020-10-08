З кожним днем ситуація в Україні погіршується, хворих більшає, тривожність та паніка наростає.

З кожним днем кількість місць у лікарнях зменшується, і є велика загроза колапсу медичної системи.

І якщо зараз показами до госпіталізації є важкі та середньоважкі випадки хвороби, то незабаром, при значному зменшенні стаціонарних ресурсів, госпіталізовувати будуть виключно важкі.

Кожен з нас переживає чи він не захворів на корону при появі двох пчихів та трьох покашлювань, а якщо температура піднялася до 37.5 то вже капець.

Терміново треба томографія, рентген, куча аналізів, і саме головне " прослухатись".

Що треба " прослухати" при наявності болі в горлі та легкому покашлюванню і невеликого підйому температури, мені, як лікарю, не завжди зрозуміло.

Так, як цілком усвідомлюю тривогу хворого, і його боязнь " щось там не пропустити".

Але...

При багатьох випадках навіть наявної пневмонії НІЧОГО не прослуховується " трубочкою" у легенях.

І при легкому перебігу ГРВІ, навіть, якщо це і короновірусна інфекція, не потрібно робити" знімок" легень.

Чому?

Відкрию страшну таємницю - там досить-таки часто будуть зміни у легенях, особливо, якщо робити комп'ютерну томографію, але при ЛЕГКОМУ перебігу, це НІЯК НЕ ПОВИННО ВПЛИВАТИ НА ЛІКУВАННЯ, і НЕ Є ПОКАЗОМ ДО АНТИБІОТИКІВ.

Як то кажуть – менше знаєш, краще спиш.

А ходячи по медзакладах, по різних кабінетах хворий піддає ризику зараження інших, або прийшовши в лікарню без інфекції, цілком ймовірно може з нею повернутися.

Тому кожен має знати, що таке легкі прояви,при яких треба сидіти вдома, а які вже є серйозніші.

Повторимо.

Важкі прояви хвороби:

- температура вище 38, яка погано " збивається" та:

- кашель, особливо з виділенням кров'янистого харкотиння

- поява задишки

- порушення свідомості, не адекватна поведінка

- наявність хронічних захворювань

- та зниження сатурації нижче 93%

Все, що не підпадає під наведене: легкі та середні.

А от тепер і повернуся до заголовку посту.

В теперішній час корисно мати в дома в аптечці ПУЛЬСОКСИМЕТР.

Це і є той пристрій, що вимірює сатурацію (насичення киснем крові)., яка є одним з критеріїв серйозності захворювання.

І по ціні він приблизно виходить так само, як і ті антибіотики, противірусні та інші препарати, що зачасту приймають (безефективно) для профілактики ковіду.

Висновок: маючи вдома термометр, пульсоксиметр, та ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД, ви можете самостійно та цілком достовірно контролювати свій стан у випадку захворювання та не проходити непотрібні дослідження та огляди, зберігаючи гроші, час та інші ресурси, як свої так і медиків.

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