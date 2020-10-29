На вакцину від COVID-19 покладають великі надії, вона повинна стати важливим інструментом, який допоможе взяти під контроль пандемію в поєднанні з ефективним тестуванням та існуючими заходами профілактики. Експерти в усьому світі докладають усіх зусиль, щоб прискорити розробку і виробництво безпечного та ефективного щеплення.

Міжнародна організація Unicef на своєму сайті опублікувала відповіді на найчастіші запитання про вакцину проти коронавірусу.

Коли буде готова вакцина від COVID-19?

На розробку безпечної та ефективної вакцини потрібен час. На даний момент в стадії розробки знаходиться більше 200 вакцин-кандидатів, багато хто з яких проходять клінічні випробування. Деякі з цих вакцин-кандидатів проходять третю фазу клінічних випробувань – останній етап перед затвердженням вакцини. З огляду на прискорені терміни, до яких прагнуть глобальні зацікавлені сторони, очікується, що деякі вакцини завершать клінічні випробування і будуть схвалені для використання в 2021 році.

Але важливо пам'ятати, що шлях від розробки вакцини до ліцензування, масштабного виробництва та широкого використання – довгий. Після того, як вакцина отримає необхідне схвалення, критично важливо, щоб вона була своєчасною та доступною для тих, хто її найбільше потребує.

Як розробляється вакцина проти COVID-19?

Вакцини діють, імітуючи інфекційний агент – віруси або мікроби, які можуть викликати захворювання. Це "вчить" нашу імунну систему швидко та ефективно протидіяти їм.

Традиційно вакцини робилися шляхом введення ослабленої форми інфекційного агента, який дозволяє нашій імунній системі запам'ятовувати його. Таким чином, імунітет може швидко розпізнати його і боротися з ним, перш ніж патоген викличе хворобу. Такий підхід використовують при розробці деяких кандидатів.

Для створення інших потенційних вакцин застосовують нові підходи: так звані РНК- і ДНК-вакцини. Замість того, щоб вводити антигени (речовину, яка змушує наш імунітет виробляти антитіла), вакцини на основі РНК і ДНК дають нашому організму генетичний код, який йому потрібен, щоб дозволити нашій імунній системі виробляти сам антиген.

Чи буде вакцина від коронавірусу безпечною?

У кожній країні є регулюючі органи, які контролюють безпеку та ефективність вакцин до їх широкого використання. У глобальному масштабі ВООЗ координує діяльність ряду незалежних технічних органів, які розглядають безпеку вакцин до і навіть після їх впровадження. Вакцини, схвалені для використання ВООЗ, пройшли ретельні випробування і клінічні випробування, щоб показати, що вони безпечні та ефективні в боротьбі з хворобами. Незважаючи на те, що вакцини від COVID-19 розробляються як можна швидше, вони можуть отримати необхідні дозволи регулюючих органів лише в тому випадку, якщо вони відповідають суворим стандартам безпеки та ефективності.

Що таке COVAX?

Проект COVAX був задуманий як спосіб надати країнам доступ до вакцин проти коронавірусу, незалежно від їх добробуту.

Деякі країни працюють безпосередньо над забезпеченням постачання вакцини, але інші об'єднують зусилля, щоб забезпечити успіх в боротьбі з хворобою, яка не має географічних кордонів. Понад 150 країн створюють Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19, або COVAX.

Це найглобальніше рішення для цієї пандемії, мета проекту – гарантувати, що люди у всіх куточках світу, незалежно від їхнього добробуту, отримають доступ до вакцин від COVID-19, як тільки вони стануть доступні.

Коли вакцина від COVID-19 буде доступна в моїй країні?

Після того, як будь-яка з поточних вакцин-кандидатів успішно пройде клінічні випробування, виявиться безпечною і ефективною і отримає схвалення регулюючих органів, доступні дози будуть розподілені між усіма країнами, які беруть участь в програмі COVAX, з використанням стандартної формули розподілу пропорційно до їх загальної чисельності населення. Потрібно сказати, що Україна бере участь в цій програмі і може отримати вакцину або безкоштовно, або нижче ринкої вартості.

Величезний світовий попит буде означати, що не всі зможуть отримати вакцину одночасно. Будуть потрібні місяці – або навіть роки – для створення достатньої кількості доз вакцини для всіх у всьому світі.

Кому буде доступна вакцина проти коронавірусу?

Поточна мета – зробити 2 мільярди доз вакцини доступними в рамках плану COVAX до кінця 2021 року. Цього має бути достатньо для вакцинації медичних і соціальних працівників, а також людей з високим ризиком захворювання. Це буде величезним досягненням, але, ймовірно, в перші кілька років доз для більш широкого застосування не вистачить. Це означає, що буде важливо продовжувати приймати інші запобіжні заходи для вашого захисту, включаючи фізичне дистанціювання, регулярне миття рук і носіння масок.

Як можна захистити себе та свою сім'ю, поки не буде готова вакцина проти COVID-19?

Ось деякі запобіжні заходи, які допоможуть уникнути зараження:

часто мийте руки водою з милом або використовуйте засоби для дезінфекції рук на спиртовій основі;

дотримуйтесь соціальної дистанції з оточуючими не менше 1 метра;

зверніться за медичною допомогою якомога раніше в разі жару, кашлю, втрати нюху і смаку або інших симптомів COVID-19;

уникайте багатолюдних місць, замкнутих просторів з поганою вентиляцією;

надягайте тканинні маски, коли перебуваєте в громадських місцях;

забезпечте хорошу вентиляцію в приміщенні, де ви мешкаєте.

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