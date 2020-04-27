Що буде з організмом після COVID-19: лікарі озвучили тривожний вердикт

Коронавірус навіть у разі успішного одужання приводить до важких психологічних наслідків для людини, а також змінює роботу легенів.

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Про це йдеться в матеріалі BBC News. Лікарі відзначили, що реабілітація може тривати не один місяць.

"Ми перевіряємо дані про те, що фізичне і психологічне "відлуння" хвороби може турбувати пацієнта навіть за п'ять років після одужання. Це точно не відомо, оскільки наука поки не знайшла довгострокових даних. Однак ми знаємо про гострий респіраторний дистрес – синдром, який розвивається у пацієнтів, чия імунна система зазнала перевантаження, що призвело до пошкодження легенів", – розповів реабілітолог Пол Тьюз.

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"У важких випадках пацієнт абсолютно нездатний нормально функціонувати. Тому не дивно, що у них розвивається ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). А хвороба залишить після себе глибокі психологічні травми. Навіть легка форма коронавірусу може викликати довгострокові проблеми зі здоров'ям – наприклад, втому", – додав лікар-терапевт Джеймс Хілл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.