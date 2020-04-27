Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Що буде з організмом після COVID-19: лікарі озвучили тривожний вердикт

7.3т
Читати матеріал російською

Коронавірус навіть у разі успішного одужання приводить до важких психологічних наслідків для людини, а також змінює роботу легенів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в матеріалі BBC News. Лікарі відзначили, що реабілітація може тривати не один місяць.

"Ми перевіряємо дані про те, що фізичне і психологічне "відлуння" хвороби може турбувати пацієнта навіть за п'ять років після одужання. Це точно не відомо, оскільки наука поки не знайшла довгострокових даних. Однак ми знаємо про гострий респіраторний дистрес – синдром, який розвивається у пацієнтів, чия імунна система зазнала перевантаження, що призвело до пошкодження легенів", – розповів реабілітолог Пол Тьюз.

Що буде з організмом після COVID-19

Що буде з організмом після COVID-19

rfi.fr

"У важких випадках пацієнт абсолютно нездатний нормально функціонувати. Тому не дивно, що у них розвивається ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). А хвороба залишить після себе глибокі психологічні травми. Навіть легка форма коронавірусу може викликати довгострокові проблеми зі здоров'ям – наприклад, втому", – додав лікар-терапевт Джеймс Хілл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини