Щеплення від грипу допоможе українцям проти COVID-19: Ляшко пояснив зв’язок

Вакцинація проти грипу не допоможе стовідсотково уникнути інфікування COVID-19, але водночас убезпечить людину від подвійного зараження цими вірусами.

Тому українцям потрібно приділити особливу увагу щепленню від грипу перед початком епідсезону вірусних захворювань. На цьому під час брифінгу МОЗ наголосив головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він навів приклад Бразилії та Мексики. Нині там зима й, відповідно, триває епідеміологічний сезон захворювань на грип та ГРВІ, а на фоні цього відбувається й значне збільшення випадків коронавірусної хвороби, зокрема й летальних.

Ляшко пояснив, як щеплення від грипу допоможе проти COVID-19

"Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися від грипу для того, щоб унеможливити ситуацію, коли людина одночасно буде інфікуватися і грипом, і коронавірусом. Для того щоб зменшити навантаженість на систему охорони здоров’я", – підкреслив головний санлікар.

За його словами, вчасна профілактика дозволить українцям менше страждати від застудних захворювань. Люди, які зроблять щеплення, не будуть хворіти на грип, у якого досить схожі симптоми з коронавірусною хворобою.

"Це наш вклад у стримування, зменшення кількості випадків інфекційних хвороб, які фіксуватимуться під час сезонного епідемічного зростання грипу та грипоподібних захворювань, зокрема й коронавірусу, який у нас трапляється із жовтня до квітня", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівчиня з інфекційних захворювань IU Health Мері Кей Фостер висловила припущення, що COVID-19 може стати сезонним, як грип, і людям доведеться проходити повторну вакцинацію від нього щороку.

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