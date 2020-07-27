Щеплення від COVID-19 доведеться робити щорічно, – лікарка

Олексій Тітофф Пульмонологія 08:15, 27.07.2020 Оновлено: 08:30, 27.07.2020

Коронавірус (COVID-19) може стати сезонним, як грип, і людям доведеться проходити повторну вакцинацію щороку.

Таку думку висловила фахівчиня з інфекційних захворювань IU Health Мері Кей Фостер, передає WTRC-FM.

Вона зазначила, що китайський коронавірус настільки новий, що поки вчені не впевнені, що в людини може виробитися постійний імунітет після одужання.

Фостер підкреслила, що вірус часто мутує, а створена вакцина може втратити свою актуальність. До того ж сучасні вакцини орієнтовані на генетичну структуру вірусу, і щойно вакцина буде створена, її можна легко налаштувати, щоб врахувати ці мутації. Вона пояснила, що аналогічно застосовуються вакцини проти грипу, які налаштовуються для найбільш поширених штамів.

Інфекціоністка також додала, якщо вакцину проти COVID-19 буде створено до початку 2021 року, то світ очікує одна з наймасштабніших кампаній із вакцинації населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біологиня Оксана Півень розповіла, що вакцина від коронавірусу у світі з'явиться в кінці 2020-го – початку 2021-го року.

Також глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від COVID-19.

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