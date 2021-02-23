Щеплення проти коронавірусу в Україні: як записатися і кому буде доступне

Жителі регіонів, які першими отримають дози вакцини проти коронавірусу в Україні, мають записатися на щеплення. Зробити це можна буде з 1 березня.

Про це під час брифінгу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 23 лютого розповів заступник очільника відомства Ярослав Кучер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, запис до листа очікування на отримання щеплення проти COVID-19 можна здійснити за допомогою застосунку "Дія", на однойменному порталі або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ.

Записатися в чергу на щеплення можна завдяки додатку "Дія"

"Це дуже важливо і стосується українців, які хочуть записатися в чергу на вакцинацію, віком від 18 до 59 років", – заявив Кучер.

Водночас представник міністерства наголосив, що дорожня карта вакцинації в Україні відбуватиметься в чотири етапи:

Щеплення для працівників лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС. Вакцинація медпрацівників, людей похилого віку 80+ та соціальних працівників. Щеплення для людей віком від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівників сфери освіти. Вакцинація осіб від 60 років, людей з хронічними захворюваннями, осіб, які працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі.

Українці віком від 18 до 59 років не входять до цих груп, тому зможуть ввести препарат на п'ятому етапі й після запису.

"Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися до пункту щеплення, обравши найближчий, дату та час візиту", – пояснив Кучер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 23 лютого в Україну з Індії доставили партію вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Пів мільйона доз препарату з локальною назвою CoviShield стануть першим кроком для старту вакцинації українців.