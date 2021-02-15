Щеплення Pfizer на 92% знижує ризик важкої форми COVID-19 – дослідження Ізраїлю

В Ізраїлі оцінили ефективність вакцини Pfizer

В Ізраїлі провели дослідження впливу щеплення Pfizer на перебіг коронавірусної хвороби. Воно показало, що ця вакцина на 92% знижує ризик важких наслідків зараження.

Як пише newsru.co.il, спостереження були організовані лікарняною касою "Клаліт" і врахували показники 1,2 млн жителів країни. Серед них половина вже пройшла кампанію імунізації, а половина ще ні.

За словами професора Рана Баліцера, який є директором дослідницького інституту "Клаліт" і консультантом координатора програми "Маген Ісраель", раніше вчені досліджували тільки вплив вакцини на заражуваність COVID-19. Однак останній експеримент уперше дозволив оцінити, як змінюються симптоми хвороби.

У процесі дослідження його учасники були поділені на підгрупи за віковою ознакою, за критеріями загального стану здоров'я, за групами ризику, наявністю хронічних хвороб. У підсумку дані особи, який проходив вакцинацію препаратом Pfizer, порівнювали з показниками того, хто був її "статистичним двійником".

Особливістю дослідження стало те, що вперше була окремо вивчена ефективність вакцини для пацієнтів, старших за 70 років. Адже виробник препарату Pfizer через прискорені темпи клінічних випробувань не встиг зайнятися вивченням цього питання досконально.

У підсумку було встановлено, що якщо особа все ж заражалася коронавірусом після отримання щеплення, то кількість проявів її симптомів знижувалася на 94%. Крім того, ймовірність важкої форми також падала на 92%. Ефективність вакцини підтвердилася для людей будь-якого віку, враховуючи тих, кому більше 70 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів Ізраїлю прищеплюють препаратом від Pfizer ще з грудня 2020 року в усіх лікарнях, клініках і спеціально створених мобільних центрах.

Також відомо, що в цій країні вакцини від коронавірусу після розморожування намагалися доставити до прищеплювальних пунктів якомога швидше.

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