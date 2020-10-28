Sanofi та GlaxoSmithKline нададуть 200 млн доз вакцини для боротьби з COVID-19

Фармвиробники Sanofi та GlaxoSmithKline уклали договір з програмою COVAX про постачання 200 мільйонів доз своєї вакцини.

Мета даної угоди – надати всім країнам-учасникам COVAX рівний доступ до вакцин незалежно від рівня їх доходів, передає GlobeNewswire.

Вакцина цих фармкомпаній розроблена на основі рекомбінантних білків. Ця технологія також використовується Sanofi при виготовленні сезонних щеплень від грипу. Крім цього, в її складі є ад'ювант – допоміжна речовина, яке підвищує імуногенність антитіл і виступає підсилювачем вакцини.

Sanofi і GSK підтримають COVAX, надавши 200 млн доз своєї рекомбінантної вакцини

Результати першої та другої фаз випробування очікуються на початку грудня 2020 року. Якщо цих даних буде достатньо, компанії планують подати заявку до регулюючих органів в першій половині 2021 року.

MedOboz раніше писав, що вакцина проти коронавірусу, розроблена фармкомпанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, викликає сильну імунну відповідь у людей похилого віку.

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