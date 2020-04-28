Рубці та задишка: лікарі вказали на небезпеку після одужання від COVID-19

Пацієнти з пневмонією, які побороли коронавірус COVID-19, можуть після одужання страждати хронічними захворюваннями легенів.

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Про це повідомляють китайські лікарі, які провели комп'ютерну томографію пацієнтів після виписки, передає Science News.

Дослідники фіксували пошкодження легенів від щільних скупчень затверділої тканини, яка блокує кровоносні судини в крихітних повітряних мішечках, що називаються альвеолами, які поглинають кисень, до уражень тканин навколо альвеол.

Наслідки після COVID-19

Довгострокові дослідження пацієнтів з ГРВІ показали, що приблизно третина людей, які оговталися від важких випадків, залишилися з постійним пошкодженням легенів. При цьому в разі пневмонії з COVID-19 фіксувалися ураження обох легень.

Лікарі відзначили, що у деяких пацієнтів аномалії в легенях будуть утворюватися в шарах рубцевої тканини, відомої як легеневий фіброз. Через це легені не отримують достатньої кількості кисню. Люди з легеневим фіброзом зазвичай страждають від задишки, що обмежує їх фізичну активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі попередили, що скупчення людей, пил і малорухливий спосіб життя можуть бути небезпечними для роботи легенів, особливо в період пандемії COVID-19.