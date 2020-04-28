Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Рубці та задишка: лікарі вказали на небезпеку після одужання від COVID-19

1.1т
Читати матеріал російською

Пацієнти з пневмонією, які побороли коронавірус COVID-19, можуть після одужання страждати хронічними захворюваннями легенів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляють китайські лікарі, які провели комп'ютерну томографію пацієнтів після виписки, передає Science News.

Дослідники фіксували пошкодження легенів від щільних скупчень затверділої тканини, яка блокує кровоносні судини в крихітних повітряних мішечках, що називаються альвеолами, які поглинають кисень, до уражень тканин навколо альвеол.

Наслідки після COVID-19

Наслідки після COVID-19

Довгострокові дослідження пацієнтів з ГРВІ показали, що приблизно третина людей, які оговталися від важких випадків, залишилися з постійним пошкодженням легенів. При цьому в разі пневмонії з COVID-19 фіксувалися ураження обох легень.

Лікарі відзначили, що у деяких пацієнтів аномалії в легенях будуть утворюватися в шарах рубцевої тканини, відомої як легеневий фіброз. Через це легені не отримують достатньої кількості кисню. Люди з легеневим фіброзом зазвичай страждають від задишки, що обмежує їх фізичну активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі попередили, що скупчення людей, пил і малорухливий спосіб життя можуть бути небезпечними для роботи легенів, особливо в період пандемії COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини