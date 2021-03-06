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/ Пульмонологія

Рубан уточнив, хто частіше заражається "британським" штамом коронавірусу

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"Британським" штамом коронавірусу найчастіше хворіють люди віком 20-40 років.

Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в ефірі "Громадського радіо". За його словами, ситуація зі зростанням кількості хворих наразі прогнозована.

Він зауважив, що завдяки запровадженому локдауну, така ситуація не спостерігалася наприкінці січня. А сьогодні додаткових обмежувальних заходів не потрібно.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів, але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", — зазначив Рубан.

Нагадаємо, в Україні вперше підтвердили поширення на території країни "британського" штаму COVID-19. Двох інфікованих ним виявили в Івано-Франківську. Лікарі зазначають, що вакцина від коронавірусу зберігає ефективність і проти мутацій COVID-19, зокрема того, який уперше виявили в Сполученому Королівстві.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив факт наявності в Україні британського штаму COVID-19. Він зазначив, що цей варіант коронавірусу швидше передається від людини до людини. Тому це одна з причин спалаху хвороби в західних областях України.

Зазначимо, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила про появу нового варіанту SARS-CoV-2. Він має назву "SARS-CoV-2 VOC 202012/01" або "B.1.1.7". У штаму є 23 мутації генетичного коду вірусу, які змінили чотири вірусні білки. 8 з 23 мутацій впливають на білок-шип (S-білок). Симптоми: лихоманка, втрата апетиту, головний біль і біль у м’язах, підвищення температури, кашель, що раптово з’явився і не проходить, а також втрата здатності відчувати запахи і/або смаки.

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Автор
Марина Погорілко Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Рубан
Місце
Україна
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