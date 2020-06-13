Розроблено тест на COVID-19 за 30 хвилин: як працює
Вчені розробили новий тест, який може діагностувати коронавірусну інфекцію COVID-19 усього за 30 хвилин, аналізуючи зразки сечі, крові або слини.
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Як пише Daily Mail, метод, відомий як ізотермічна ампліфікація за допомогою зворотньої транскрипційної петлі (RT-LAMP), включає пошук генетичного матеріалу або РНК коронавірусу в тестованих зразках.
RT-LAMP є добре відомим методом, який раніше використовувався для виявлення вірусів, таких як вірус Зіка і Ебола.
Було виявлено, що метод RT-LAMP знаходить вірус SARS-CoV-2 у 19 з 20 зразків протягом 30-45 хвилин.
За словами команди дослідників, метод RT-LAMP дешевший і має менше обмежень, ніж метод ПЛР.
Як писав OBOZREVATEL, на COVID-19 можна перевіритися трьома видами тестів – за допомогою молекулярної діагностики (ПЛР), аналізами на антитіла і на вірусні антигени.