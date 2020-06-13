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/ Пульмонологія

Розроблено тест на COVID-19 за 30 хвилин: як працює

1.7т
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Вчені розробили новий тест, який може діагностувати коронавірусну інфекцію COVID-19 усього за 30 хвилин, аналізуючи зразки сечі, крові або слини.

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Як пише Daily Mail, метод, відомий як ізотермічна ампліфікація за допомогою зворотньої транскрипційної петлі (RT-LAMP), включає пошук генетичного матеріалу або РНК коронавірусу в тестованих зразках.

Розроблено тест, який діагностує коронавірус за 30 хвилин

Розроблено тест, який діагностує коронавірус за 30 хвилин

RT-LAMP є добре відомим методом, який раніше використовувався для виявлення вірусів, таких як вірус Зіка і Ебола.

Було виявлено, що метод RT-LAMP знаходить вірус SARS-CoV-2 у 19 з 20 зразків протягом 30-45 хвилин.

За словами команди дослідників, метод RT-LAMP дешевший і має менше обмежень, ніж метод ПЛР.

Як писав OBOZREVATEL, на COVID-19 можна перевіритися трьома видами тестів – за допомогою молекулярної діагностики (ПЛР), аналізами на антитіла і на вірусні антигени.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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