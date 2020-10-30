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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Розроблено систему дезінфекції, яка інактивує COVID-19 за 10 хвилин

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Компанія Cedrión, яку підтримує Мадридський університет імені Карлоса III, розробила систему дезінфекції, яка може нейтралізувати COVID-19 всього за 10 хвилин.

В її основі – використання атмосферної плазми для дезинфекції приміщень та поверхонь, пише MedicalXpress.

Система розміром з настільний комп'ютер може бути розміщена в будь-якому просторі, наприклад в кімнаті або автомобілі.

"Ми розробляємо системи на основі нашої запатентованої технології генерації холодної атмосферної плазми. Ми піддаємо навколишнє повітря дуже сильному електричному впливу, витягаючи електрони з нейтральних частинок в повітрі та формуючи іони. Ця система може генерувати до 70 різних типів: від ультрафіолетових променів до пероксидів, озону або оксидів азоту. Синергія між ними дозволяє нейтралізувати бактерії і віруси ", – розповів Енріке Медіна, генеральний директор і співзасновник Cedrión.

Цю систему можна використовувати для очищення повітря та поверхонь. Перший варіант застосування – це дезінфекція приміщень c людьми, шляхом рециркуляції повітря і нейтралізації бактерій та вірусів. Другий – очищення будь-якої поверхні в порожній кімнаті. Для цього система вивільняє іони, які після дезінфекції знову з'єднуються в нейтральних частинках.

Очікується, що випробування цієї системи дезінфекції почнуться в листопаді поточного року.

MedOboz повідомляв, що температура вище 65° C може повністю інактивувати коронавірус при впливі більше трьох хвилин.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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