Розроблена гіперімунна сироватка від COVID-19: про прорив заявила Аргентина

Вчені з Аргентини почали випробування нової гіперімунної сироватки від коронавірусу на людях.

Ексклюзивну розробку випробують на 242 пацієнтах в середньому і важкому стані, передає "Рамблер".

Сироватка є різновидом пасивної імунізації, яка полягає в запровадженні антитіл пацієнтам, що дозволяє блокувати або запобігати поширенню інфекції.

За своєю дією вона нагадує ті препарати, що використовуються при укусах змій або скорпіонів або ж при ризику захворювання на правець і сказ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Британії вперше коронавірус підтвердили у домашньої кішки. Лікар розповіла про небезпеку інциденту.

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