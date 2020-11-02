У Ростовській області офіційно не вистачає 4800 медичних працівників. Влада і медустанови терміново шукають кадри. Потрібні анестезіологи-реаніматологи, рентгенологи, терапевти, медсестри і санітари. Зарплату пропонують немаленьку – до 100 рублів лікарям. Але вакансії весь час відкриті.

Про цю катастрофічну ситуацію пише Блокнот Ростов.

Персонал не справляється. Пацієнти годинами лежать в очікуванні доктора. В ковідні лікарні відправляю студентів-медиків, але це ніяк не впливає на стан справ.

Так, в поліклініці Центральної районної лікарні в Каменеломнях, за словами місцевих жителів, залишився один терапевт.

"Пішла на прийом до терапевта. Були температура, кашель, геть зникли запах і смак. Час ще був робочий для лікаря, але терапевт вийшла і сказала, що вона, бачте, втомилася і не буде більше брати, хоча нас сиділо лише двоє. Довелося звернутися в приймальне відділення, там були обурені поведінкою лікаря, але пояснили що вона взагалі одна залишилася в поліклініці з терапевтів ", – розповідає місцева жителька Ольга Москальова.

У ковідних госпіталях не вистачає персоналу

Жінка вважає, що лікарі "втекли" через недостойні зарплати. Офіційні джерела підтверджують гостру нестачу кадрів. Одні пішли з поліклінік в ковідні госпіталі, інші звільнилися, треті змінили місце проживання.

Медперсонал – це група з високим ризиком зараження COVID-19. Їх робота передбачає близький контакт з хворими, що часто закінчується інфікуванням і смертю. За час пандемії більше десяти медиків, що хворіли на коронавірус, померли. Десятки захворіли.

У Костянтинівську одних хворих з коронавірусом швидка забирає відразу, іншим доводиться чекати. Госпіталізовані скаржаться, що лікар не приходить, ніхто не робить уколи та крапельниці. Пацієнтка ЦРЛ Костянтинівського району просить про допомогу зі словами "ми не хочемо вмирати".

Брак медиків відзначається по всій Ростовської області. Щоб ефективно боротися з пандемією в лікарню потрібно 8-10 медпрацівників різної спеціалізації. Вакансії лікарів і середніх медпрацівників залишаються відкритими.

Ростовська влада почала залучати студентів. На виробничу практику відправляють усіх, навіть тих, у кого є хронічні захворювання. Один зі студентів 3-го курсу Ростовського базового медичного коледжу розповів, що його, незважаючи на наявність хронічної хвороби, змушують йти до пацієнтів, у яких може бути ковід. Молодик побоюється, що контакт з хворими на COVID-19 неминучий, оскільки лікарів не вистачає, а затикати діри кимось потрібно.

Губернатор області пропонує вирішувати проблему спільно, залучаючи до роботи волонтерів – медиків, студентів коледжів, ординаторів медуніверситету.