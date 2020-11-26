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/ Пульмонологія

Російська вакцина від COVID-19 не пройшла всі стадії випробувань, – Степанов

9.5т
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Російська вакцина від коронавірусу (COVID-19) не пройшла всі стадії випробувань.

Як сказав в інтерв’ю YouTube-проєкту "Зе Интервьюер" міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, у світі встановлено стандарти випробування лікарського засобу, і в разі з вакцинами є три стадії клінічних випробувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Третя стадія випробувань застосовується на великій кількості добровольців – 50-60 тис. людей різних вікових груп і з різним анамнезом життя для того, щоб довести безпечність цієї вакцини", – зазначив він.

Важлива третя стадія випробування вакцини у росіян проведена не була

Важлива третя стадія випробування вакцини у росіян проведена не була

За словами Степанова, важлива третя стадія в росіян проведена не була.

"Вони просто взяли і зареєстрували на другій стадії, і тільки зараз проводять третю стадію. Тоді про що ми говоримо? Тобто не існує такої вакцини", – підкреслив глава МОЗ.

Він додав, що всі інші світові компанії, з якими Україна веде перемовини, теж проходять третю стадію випробувань.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Росія
Теги
Міністерство охорони здоров'я Коронавірус
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