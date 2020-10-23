Російська вакцина буде протестована в Індії

Російська вакцина Sputnik V проти нового коронавірусу буде протестована в Індії на 100 добровольцях.

Про це передає газета Mint з посиланням на орган контролю ліків в Індії DCGI.

Фармацевтичний гігант Dr Reddy's Laboratories отримав дозвіл на проведення випробувань, проте дата і час перевірки вакцини поки невідомі.

Sputnik V пройде другий етап клінічних випробувань. Фармакологічна компанія повинна буде надати групі експертів отримані дані з безпеки та імуногенності вакцини. У разі позитивних результатів, розробники зможуть приступити до фінального етапу перевірки, в якому візьмуть участь 1400 осіб.

Як повідомляв MedOboz, ремдесівір офіційно дозволений в США для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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