Роблять практично всі: названо головні помилки під час використання антисептика

Антисептики на основі спирту істотно знижують концентрацію патогенів, проте вони будуть марні, якщо в людини немиті або жирні руки.

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На офіційному сайті Центрів щодо контролю та профілактики захворювань США (CDC) опубліковані рекомендації з використання антисептиків для профілактики коронавірусу (COVID-19).

Як правильно користуватися антисептиком для рук

Вміст етилового спирту в антисептику має бути вищим за 60%, а ізопропилового – понад 75%. Також фахівці рекомендують використовувати гелі.

Усі засоби потрібно ретельно розтирати по всій поверхні обох кистей до повного висихання. Загалом процедура миття рук має тривати приблизно 30 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський розповів про альтернативи звичайним антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфекційні засоби використовувати не можна.

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