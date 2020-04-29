Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Різним симптомам коронавірусу знайшли пояснення: передаються у спадок

6.9т
Читати матеріал російською

Вчені з Гарвардського університету та Королівського коледжу Лондона пояснили, чому коронавірус має різні симптоми в різних людей.

Про результати їхнього дослідження пише ArsTechnica. Так, фахівці з'ясували, що частина симптомів може передаватися в спадок.

До таких належать жар і лихоманка, втома, діарея та втрата нюху – вони є не у всіх. Серед найпоширеніших – кашель, болі в грудях і животі. На думку експертів, під час встановлення діагнозу на ці ознаки потрібно спиратися насамперед.

Різним симптомам коронавірусу знайшли пояснення

Різним симптомам коронавірусу знайшли пояснення

nasmorklechit.ru

За словами науковців, у генетиці деяких людей також є компонент, який впливає на тестування на COVID-19. Він нібито може сприяти некоректному результату тесту. Згідно з даними фахівців, діагностування пацієнтів із цим компонентом може мати похибку від 30 до 80 відсотків.

Однак результати роботи взяли під сумнів, оскільки вони були отримані через мобільний додаток, тому у вчених є дані тільки про молодих пацієнтів. Крім того, дослідження тривало дуже короткий період, з 25 березня до 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський Центр із контролю та профілактики захворювань розширив список симптомів коронавірусу. Крім високої температури, кашлю й задишки, на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху й запалене горло.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини