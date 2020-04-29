Вчені з Гарвардського університету та Королівського коледжу Лондона пояснили, чому коронавірус має різні симптоми в різних людей.

Про результати їхнього дослідження пише ArsTechnica. Так, фахівці з'ясували, що частина симптомів може передаватися в спадок.

До таких належать жар і лихоманка, втома, діарея та втрата нюху – вони є не у всіх. Серед найпоширеніших – кашель, болі в грудях і животі. На думку експертів, під час встановлення діагнозу на ці ознаки потрібно спиратися насамперед.

Різним симптомам коронавірусу знайшли пояснення nasmorklechit.ru

За словами науковців, у генетиці деяких людей також є компонент, який впливає на тестування на COVID-19. Він нібито може сприяти некоректному результату тесту. Згідно з даними фахівців, діагностування пацієнтів із цим компонентом може мати похибку від 30 до 80 відсотків.

Однак результати роботи взяли під сумнів, оскільки вони були отримані через мобільний додаток, тому у вчених є дані тільки про молодих пацієнтів. Крім того, дослідження тривало дуже короткий період, з 25 березня до 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський Центр із контролю та профілактики захворювань розширив список симптомів коронавірусу. Крім високої температури, кашлю й задишки, на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху й запалене горло.

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