Ризик зараження COVID-19 залежить від групи крові та генів: з'явилося нове дослідження

Ризик зараження пацієнта коронавірусом і смерті від нього пов'язаний із генами, які відповідають за групу крові, та особливостями імунних реакцій.

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Такого висновку дійшла міжнародна група вчених під керівництвом професора Андре Франке з Кільського університету (Німеччина). Результати їхнього дослідження опубліковані в New England Journal of Medicine.

Під час експерименту були знайдені відмінності на генетичних локусах здорових людей і тих, хто зіткнувся з важкими симптомами COVID-19 аж до смертельного результату. Ймовірно, вони впливають на здатність вірусу проникати в клітини і ризик організму зіткнутися з "цитокіновим штормом", який може привести до смерті.

Вчені знайшли гени, пов'язані з ризиком смерті від коронавірусу

Автори наукової роботи вивчили майже 2000 важких випадків інфікування коронавірусом в Іспанії та Італії, порівнявши їхні геноми із геномами 2300 здорових людей.

"Ми виявили новий локус 3p21.31, який пов'язаний зі сприйнятливістю до COVID-19, і підтвердили потенційний зв'язок груп крові й ризику зараження", – говорять дослідники.

Вчені стверджують, що виявлені генетичні особливості можуть бути пов'язані з імунною відповіддю людини. Вірусні захворювання, пояснюють вони, викликають в організмі так званий "цитокіновий шторм" (гіперцитокінемію). Під час нього молекули цитокіни неконтрольовано активують імунні клітини в осередках запалення, що в результаті призводить до вивільнення все нових порцій цитокінів. Зазначається, що це замкнене коло призводить до руйнування тканин у вогнищі запалення, а потім реакція поширюється на сусідні тканини і може охопити весь організм.

Саме цитокіновий шторм, підкреслюють фахівці, став причиною загибелі багатьох пацієнтів із коронавірусом.

Цитокіновий шторм, вважають вчені, є причиною загибелі інфікованих COVID-19

Ба більше, було встановлено, що люди з другою групою крові заражалися COVID-19 на 45% частіше, ніж інших груп, а люди з першою – на 65% рідше.

"Наші генетичні дані підтверджують, що перша група крові пов'язана з найнижчим ризиком заразитися COVID-19, а друга – з найвищим", – пишуть дослідники.

Вони не можуть чітко відповісти, чи пов'язані відмінності в групах крові зі стійкістю організму до коронавірусу безпосередньо. Або, можливо, генетичні особливості, які впливають на ризики, впливають і на групу крові теж. Проте вчені стверджують, що результати їхнього дослідження важливі для розробки ліків і вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені вважають, що люди з типом крові О (I група) генетично більш захищені від можливості заразитися коронавірусом.

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