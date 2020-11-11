"Вражаючий результат!" Вірусолог озвучив терміни та умови застосування вакцини від Pfizer

Вакцина від коронавірусу, яку розробляє американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech, показала вражаючий результат, її застосування може стартувати до кінця 2020 року.

Про це OBOZREVATEL сказав вірусолог і заступник директора з науки відділу вакцин американського держагентства Food and Drug Administration (FDA) Костянтин Чумаков. За його словами, проміжні результати досліджень показали (це половина для остаточних висновків), що світ дійсно опинився на один крок ближче до вакцини.

"Pfizer розраховує через два тижні запросити дозвіл на обмежене застосування серед медичних працівників і груп ризику. Проміжний результат вражаючий і перевершує прогнози більшості вчених. Здається, вакцина захищає від хвороби, але треба з'ясувати, чи запобігає вона зараженню й здатності передавати вірус іншим людям", – сказав учений.

Окрім того, за його словами, треба переконатися, наскільки довго тримається імунітет, який викликає цей кандидат на вакцину.

"Якщо довго – то все чудово, якщо ні – доведеться через деякий час вакцинуватися знову. Але про це ми дізнаємося не раніше, ніж за 3-6 місяців. Якщо все піде за планом, вакцинація найбільш вразливих груп населення почнеться до кінця року", – уточнив учений.

Нагадаємо, що в понеділок, 8 листопада, Pfizer і BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадків. Наступного дня голова Pfizer Альберт Бурла заявила, що їхня вакцина може стати безкоштовною для всіх жителів США.

Нині у світі 11 вакцин перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Окрім Pfizer, це вакцини компанії JohnsonJohnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna і кілька вакцин із Китаю і навіть Росії. За даними Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), у разі успішних випробувань, для України готова вакцина може бути доступною з другого півріччя 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина проти COVID-19, розроблена американською фірмою Pfizer і німецькою компанією BioNTech, не буде доступною для всіх найближчим часом. Перш ніж почати масове виробництво й поширення вакцини серед найбідніших груп населення, Pfizer і BioNTech мають отримати схвалення регулювальних органів.