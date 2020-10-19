Ремдесівір виявився неефективним в лікуванні COVID-19

Препарат Ремдесівір не впливає на виживаність пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, і не прискорює процес їх одужання.

На своїй сторінці в Facebook лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, чому дані ліки виявилися неефективними.

Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я показало, що Ремдесівір не покращує показники виживаності пацієнтів з коронавірусом. Ці результати суперечать отриманим раніше даним, на основі яких Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило екстрене використання ліків.

Ремдесівір

Препарат в основному призначався важким хворим з вірус-індукованим імунним ураженням легень, тому очікувати великого ефекту від противірусного препарату прямої дії було нелогічно. Однак лікар не заперечує, що при його використанні на більш ранніх етапах ефект можливий.

Голубовська закликала залишити лікування ковіда лікарям, а також призначати чи не призначати Ремдесівір.

Як писав MedOboz, при потраплянні в організм людини коронавірус проходить три стадії, тривалість яких залежить від стану імунітету та наявності супутніх захворювань.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!