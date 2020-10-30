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/ Пульмонологія

Прояви COVID-19 на шкірі залишаються навіть після одужання

1.6т
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Дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці" зберігається понад 150 днів.

До такого висновку прийшли дослідники з Міжнародної ліги дерматологічних товариств та Американської академії дерматології, повідомляє Liverpool Echo.

Вчені заявили, що у деяких людей, інфікованих коронавірусом, запалення шкірних покривів на ногах, що нагадувало наслідки обмороження, не минало кілька місяців. Однак в більшості випадків цей показник зникав через кілька тижнів.

"Ковідні пальці" – поширений симптом COVID-19
"Ковідні пальці" – поширений симптом COVID-19

Симптом "ковідних пальців" з'являється через 1-4 тижні після зараження COVID-19. Пальці ніг опухають, шкіра червоніє.

Раніше MedOboz писав, що частина пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19 скаржиться на шкірні висипання. Експерти в галузі охорони здоров'я, пропонують розглядати цей симптом разом з "трійкою" основних.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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