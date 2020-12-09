Питання:

У мене питання щодо терапії коронавірусу. Одні наші знайомі перехворіли разом ковідом – вони одного віку, захворіли одночасно, але у чоловіка з цукровим діабетом ще й артрит є, тобто він вже в групі ризику. Однак він набагато легше переніс коронавірус, ніж дружина. Я дуже здивувалася, а потім зустріла інформацію про те, що люди, які регулярно приймають препарати від артриту, наприклад диклофенак, як той знайомий, чомусь більш стійкі до цього захворювання. Чи справді прийом нестероїдних протизапальних полегшує перебіг ковіду?

Відповідь:

Диклофенак відноситься до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), і якщо людина їх довго і постійно приймає, то у неї менше шансів хворіти з високою температурою. Тобто суб'єктивно, по відчуттях, хвороба буде легше переноситься, але реально на тяжкість захворювання це не впливає.

Іншими словами: людина, що приймає нестероїдні протизапальні засоби, має стільки ж шансів на тяжку форму ковіду і на госпіталізацію, як і людина, яка такі засоби не приймає.

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