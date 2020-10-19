Протигрипозна вакцина може захистити від коронавірусу

Наукові дослідження показали, що вакцинація проти грипу може посилювати вроджений імунітет, що, ймовірно, допоможе протистояти COVID-19 під час поточної пандемії.
Такі результати отримали вчені з Нідерландів, їх стаття опублікована на medRxiv.
Вони вважають, що чотирьохвалентна інактивована вакцина проти грипу, яка використовувалась в Нідерландах в сезоні 2019-2020, може підвищувати стійкість організму до ковіду і полегшити його перебіг. Свої припущення вчені перевіряли на культурах імунних клітин (in vitro).
Також було виявлено, що співробітники нідерландських лікарень, які отримали щеплення від грипу, хворіли рідше.
Як повідомляв MedOboz, препарат Ремдесівір не впливає на виживаність пацієнтів з COVID-19 і не прискорює процес їх одужання.
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