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/ Пульмонологія

Протигрипозна вакцина може захистити від коронавірусу

1.3т
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Наукові дослідження показали, що вакцинація проти грипу може посилювати вроджений імунітет, що, ймовірно, допоможе протистояти COVID-19 під час поточної пандемії.

Такі результати отримали вчені з Нідерландів, їх стаття опублікована на medRxiv.

Вони вважають, що чотирьохвалентна інактивована вакцина проти грипу, яка використовувалась в Нідерландах в сезоні 2019-2020, може підвищувати стійкість організму до ковіду і полегшити його перебіг. Свої припущення вчені перевіряли на культурах імунних клітин (in vitro).

Протигрипозне щеплення може захистити від COVID-19
Протигрипозне щеплення може захистити від COVID-19

Також було виявлено, що співробітники нідерландських лікарень, які отримали щеплення від грипу, хворіли рідше.

Як повідомляв MedOboz, препарат Ремдесівір не впливає на виживаність пацієнтів з COVID-19 і не прискорює процес їх одужання.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Теми
вакцинація Коронавірус
Місце
Нідерланди
Тег
Щеплення від грипу
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