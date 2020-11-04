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Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Профілактика COVID-19 в школі: чи варто переживати батькам?

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Питання: ⁣

У мене діти вчаться в школі, ходять на заняття. Але я не можу бути впевнена, що всередині дотримуються всі правила профілактики - батьків всередину не пускають, вчителі виводять дітей після занять на вулицю. Чи варто переживати? ⁣

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Відповідь: ⁣

Те, що в наших школах називається "запобіжними засобами", це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, - абсолютна маячня. Діти в масках на прогулянках, закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом, малюки, які миють руки з ранку до ночі ... ⁣

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Люди не можуть додуматися, що в класі насамперед потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря. Легше ж відмити гроші на масках, САНІТАЙЗЕР, на миття підлоги хлоркою, на нещасних дітей в масках ... Вони в масках, поки на них камера дивиться, а потім знімають, щоб хоч трохи подихати. А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%! ⁣

⠀⁣

Адже багато розуму і коштів не треба, щоб знизити там температуру - провітрити. Але якщо не дай Бог, відкрили вікно, а потім у Васі - соплі, прибіжить його особливо розумна розлючена мати з криком: "Що ж ви довели мого нещасного дитини і заразили його з вашим сквозняком коронавірусів!" ⁣

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А тепер лайфхак для вчителів і батьків. Отже, запам'ятовуємо: втрата нюху і відчуття смаку при відсутності нежиті - це дуже типово для коронавируса. Один з найкрутіших симптомів. Тому що при грипі люди теж запахи часто не відчувають, але через те, що закладений ніс і купа соплів, набряк слизової, клітин, чутливих до запахів. А при коронавірус - нежиті на копійку, а нюху немає. Саме тому тест "чим це пахне?" набагато ефективніше, ніж будь-яка термометрія, тому що при легкій формі температура дуже рідко буває. Якщо ви - учитель в школі, візьміть ганчірочку, потріть її часником і питайте, чим це пахне, у кожного з температурою вище норми. Чує запах - слава Богу, можна вчитися. Чи не чує - давай додому терміново. Цей тест на наявність нюху набагато достовірніше, ніж тест на температуру. Аналогічно можна тестувати і всіх домашніх.⁣

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Instagram Доктора Комаровського
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