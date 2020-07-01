Професорка назвала підтверджені групи ризику COVID-19

Люди похилого віку й ті, які мають серйозні супутні хвороби, все ще перебувають у групі високого ризику жорсткого перебігу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку думку висловила австралійська професорка, деканка медичного коледжу університету Джонса Гопкінса Патрісія Девідсон. Про це повідомляє "Апостроф".

"Це нова хвороба, ми вивчаємо всю нову інформацію про фактори ризику та її поширення. Але це те, що відомо зараз із результатів клінічних експертиз: люди похилого віку й будь-хто із супутніми хворобами…" – пояснила вона.

COVID-19 частіше вражає людей із супутніми захворюваннями

За її словами, йдеться про пацієнтів із хворобами серця, печінки, нирок та діабетами різних типів. Крім цього, люди зі слабким імунітетом, ВІЛ та СНІД, які не отримують лікування, натомість вживають кортикостероїди та інші засоби імунотерапії – теж у групі підвищеного ризику.

"Поява нових даних свідчить про диспропорцію поширення хвороби та смертності в різних етнічних групах. Коронавірус показав, який важливий вплив чинять на здоров'я соціальне середовище та спосіб життя", – підкреслила Девідсон.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, медики заявляють, що кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легень, хронічної втоми та психологічних розладів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram