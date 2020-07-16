У разі кашлю не можна дихати над каструлею з гарячою картоплею: лікар пояснив небезпеку

Під час кашлю у разі застуди хворому не можна дихати над каструлею з гарячою картоплею. Дотримуватись такого народного методу лікування – дурість, яка може призвести до ускладнення наявної хвороби й розвитку нових.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив пульмонолог, торакальний хірург, доцент кафедри хірургії №1 Київського медичного університету, керівник Всеукраїнського респіраторного клубу кандидат медичних наук Євген Симонець.

"Коли дихальні шляхи запалені, набрякає слизова. Якщо подихати гарячою парою – над чайником або каструлею з картоплею, то тепло розширить судини. Посилиться приплив крові – і набряк збільшиться. Отже, просвіт бронхів звузиться. І звичайне ГРВІ або бронхіт, який починається, переросте у бронхообструктивний синдром", – пояснив він.

Симонець пояснив, чому під час кашлю не можна дихати над каструлею з гарячою картоплею

За словами фахівця, це небезпечний стан, оскільки через набряк слизової просвіт бронхів зменшується, а келихоподібні клітини ще сильніше продукують слиз.

"Вийти він не може, і в підсумку все це булькає, бурчить у легенях і переростає в обструктивний бронхіт. Коли порушено вентиляцію й накопичилося багато мокроти, то створюються ідеальні умови для приєднання патогенної мікрофлори. Врешті розвивається пневмонія", – констатував Симонець.

Крім цього, зазначив він, у разі обструктивного бронхіту заборонено будь-які теплові процедури: гірчичники, банки, зігрівальні компреси. Також не можна розтирати грудну клітку жиром – зокрема борсуковий, ведмежий, козячий жири мінімально всмоктуються через шкіру.

"Вони належать до тугоплавких, тому організму потрібні неймовірні зусилля, щоб перетворити їх на поліненасичені жирні кислоти. Саме вони беруть участь в утворенні мембран стінки альвеоли – одиниці легень, що забезпечує газообмін. Покращення стану немає, зате підшлункова залоза і жовчний міхур опиняються під ударом", – підкреслив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після пом'якшення карантину був зафіксований стрімкий стрибок статистики пневмоній, багато з яких – ускладнення після коронавірусу.

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