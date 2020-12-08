Препарати від алергії можуть бути ефективними при СOVID-19 – дослідження

Вони були протестовані на культурі клітин при різних концентраціях

Антигістамінні препарати здатні проявляти противірусну дію, спрямовану на збудника COVID-19.

Цю властивість ліків від алергії виявили американські вчені, передає MedicalХpress.

Дослідники, проаналізувавши медичні записи, виявили, що люди віком 61 рік та старше, які приймали певні антигістамінні препарати, мали менше шансів отримати позитивний результат тесту на коронавірус, ніж ті, хто не приймав ліки.

Потім вчені протестували гідроксизин, дифенгідрамін та азеластин на здатність пригнічувати коронавірус в культурі клітин. Препарати були протестовані при різних концентраціях, щоб знайти оптимальну дозу для придушення вірусу.

Було виявлено, що серед трьох ліків азеластин пригнічує вірус SARS-CoV-2 в дозі, яка була менше, ніж кількість речовини в назальному спреї. Два інших антигістамінних препарати вимагали більш високих концентрацій. За словами вчених, щоб говорити про більш точні дані необхідні клінічні випробування для визначення ефективності препаратів в профілактиці, ранньому лікуванні та в якості вторинної терапії важкої форми COVID-19.

Імовірно, механізм дії цих антигістамінних препаратів полягає в порушенні взаємодії вірусу з білком ACE2, або в зв'язуванні з іншим білком, відомим як сигма-рецептор, який може заважати реплікації SARS-CoV-2.

Раніше MedOboz писав, що вчені назвали найчастіші ускладнення COVID-19. Найбільш поширеними є порушення з боку дихальної, серцево-судинної та видільної систем.

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