Препарат від остеопорозу випробують в лікуванні коронавірусу

Італійське агентство з регулювання фармацевтики (AIFA) схвалило проведення клінічних випробувань щодо використання ралоксифену у пацієнтів з легкими симптомами, викликаними коронавірусом.

Раніше консорціум Exscalate4CoV оголосив, що зареєстрований дженеричний препарат, який використовується для лікування остеопорозу, може бути ефективним проти COVID-19, передає EU Reporter.

Клінічне дослідження має підтвердити безпеку і ефективність ралоксифену в блокуванні реплікації вірусу в клітинах і, таким чином, сповільнити прогресування захворювання.

Дослідження буде проходити в Національному інституті інфекційних хвороб ім. Л. Спалланцані в Римі, також буде задіяна дослідницька лікарня Humanitas в Мілані. На початковому етапі до 450 учасників в трьох окремих групах будуть проходити 7-денне лікування капсулами ралоксифену в рандомізованій вибірці.

Європейська комісія, яка підтримує проект, виділила 3 млн євро на випробування. Це один з багатьох прикладів того, як програма досліджень та інновацій ЄС Horizon 2020 допомагає протистояти пандемії коронавірусу та розробляти нові методи лікування.

MedOboz повідомляв, що регулюючий орган США дозволив застосування ремдесівіру для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Препарат "Veklury" став першим схваленим лікарським засобом від COVID-19.

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