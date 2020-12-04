Препарат від діабету може знизити смертність від COVID-19 – дослідження

Препарат від діабету "метформін" здатний значно знизити ризик смерті від коронавірусу (COVID-19) у жінок.

Як пише Medical Xpress, такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Університету Міннесоти і UnitedHealth Group. Водночас такого ж ефекту в чоловіків не виявлено.

Метформін – універсальний препарат для контролю рівня цукру в крові в пацієнтів із діабетом 2-го типу. Він також зменшує кількість білків запалення, таких як TNF-альфа, які, мабуть, посилюють COVID-19.

Метформін по-різному впливає на чоловіків та жінок

Команда дослідників проаналізувала близько 6 тисяч осіб із діабетом або ожирінням, які були госпіталізовані з коронавірусом, і оцінила, чи пов'язане використання метформіну зі зниженням смертності.

Виявлено, що жінки, які перед госпіталізацією через COVID-19 отримували 90-денний рецепт на метформін, мали на 21-24% меншу вірогідність смертності порівняно з аналогічними жінками, які не вживали препарат.

Суттєвого зниження смертності серед чоловіків не спостерігалося.

Вчені вже подали в Управління з санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів заявку на використання метформіну для лікування і профілактики коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, їжа з великим вмістом вуглеводів, особливо солодощі, може викликати більш важкий перебіг коронавірусної хвороби, оскільки згущує кров.

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